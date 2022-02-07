Богатейший клуб АПЛ хитро и умело нашел способ пополнить бюджет на нужную сумму для осуществления некоторых усилий.

Регистрационная палата Великобритании представила отчет о капитале "сорок" от 24 января. В нем указано, что клуб продал неизвестному инвестору только одну акцию.

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Ее номинальная стоимость – 5 пенсов, что составляет 1/20 фунта. Но Ньюкасл выручил за эту акцию 40 миллионов фунтов. Перевод было сделан за неделю до подписания Дэна Бьорна, Бруно Гимараеса и Мэтта Таргетта.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр считает, что так владеющий клубом Суверенный фонд Саудовской Аравии профинансировал последние покупки. Все для того, чтобы не увеличивать долг и не нарушать правила финансового fair-play. "Это достаточно разумно", – резюмировал Магуайр в комментарии Chronicle Live .

Кроме трех уже упомянутых игроков, к команде во время зимнего трансферного окна еще присоединились Крис Вуд и Киран Триппьер. В общей сложности на усиление Ньюкасл потратил более 100 миллионов фунтов.

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