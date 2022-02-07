Реєстраційна палата Великої Британії презентувала звіт про капітал "сорок" від 24 січня. У ньому, зокрема, вказано, що клуб продав невідомому інвестору лише одну акцію.

Ньюкасл викинув трьох гравців із заявки на АПЛ – відомі жертви закупки на 100 млн євро

Її номінальна вартість – 5 пенсів, що складає 1/20 фунта. Але Ньюкасл виручив за цю акцію аж 40 мільйонів фунтів. Переказ був зроблений за тиждень до підписань Дена Бьорна, Бруно Гімараєса й Метта Таргетта.

Експерт з футбольних фінансів Кіран Магуайр вважає, що так Суверенний фонд Саудівської Аравії, який володіє клубом, профінансував останні покупки. Все для того, щоб не збільшувати борг і не порушувати правила фінансового fair-play. "Це доволі розумно", – резюмував Магуайр у коментарі Chronicle Live.

Окрім трьох вже згаданих гравців, до команди під час зимового трансферного вікна ще приєднались Кріс Вуд та Кіран Тріпп'єр. Загалом на підсилення Ньюкасл витратив понад 100 мільйонів фунтів.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ