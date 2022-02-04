Защитники Кларк и Льюис, а также хавбек Хейден были исключены из заявки на вторую часть сезона АПЛ, сообщает The Athletic.

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Первые двое стали жертвой прихода конкурентов, а третий надолго вылетел с травмой колена. Ньюкасл должен был освобождать место под 5 новичков, которые стоили клубу более 100 млн евро. Зимой "сороки" подписали Бруно Гимараеса (42 млн), Криса Вуда (30 млн), Кирана Триппьера, Дэна Берна (по 15 млн) и Мэтта Таргета (аренда).

Напомним, сейчас Ньюкасл идет в зоне вылета, но до спасительной 17-й позиции всего одно очко и есть матч в запасе.

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