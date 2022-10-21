Неймар будет иметь достаточно вариантов сменить клуб, если жизнь в ПСЖ станет совсем невыносимой.

Челси и Ньюкасл были готовы подписать 30-летнего бразильца уже прошлым летом, сообщает Marca со ссылкой на El Pais.

Мбаппе угрожает ПСЖ бунтом, если Неймар останется в команде

ПСЖ якобы планировал избавиться от Неймара из-за напряженных отношений с Килианом Мбаппе. Начало сезона лишь добавило перца между звездами, но Ней набрал роскошную форму и закрыл рты критикам. Если самый дорогой игрок мира сам решит покинуть Париж, Челси охотно предложит ему контракт. Впрочем, лондонцы не готовы сохранить безумную зарплату бразильца, которая в ПСЖ составляет 35 млн евро в год. Для Ньюкасла такой гонорар не станет проблемой, но там есть вопросы по поводу регулярного участия в ЛЧ.

Напомним, Неймар успел оформить 12+9 в 16 матчах нынешнего сезона. Контракт форварда с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года.

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