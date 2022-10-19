Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе больше не может терпеть пребывания в одной команде с Неймаром. Как информирует El Pais, Мбаппе в очередной раз потребовал, чтобы бразилец покинул команду в зимнее трансферное окно. Килиан считает, что поведение Неймара пагубно сказывается на одноклубниках.

Мбаппе недобровольно сказал, что хочет остаться в ПСЖ, – СМИ

Мбаппе уверен, что парижский клуб долгие годы закрывает глаза на недисциплинированность Неймара, и требует соблюдать строгие правила в вопросах поведения вне поля.

Согласно источнику, владелец ПСЖ Насер Аль-Хелаифи всеми силами пытался избавиться от Неймара по просьбе Мбаппе. Но ни один клуб не захотел подписать бразильца из-за его высокой стоимости.

ПСЖ минимально переиграл Марсель и оторвался во главе Лиги 1 – Мбаппе помог Неймару решить судьбу битвы