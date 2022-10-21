Неймар матиме достатньо варіантів змінити клуб, якщо життя в ПСЖ стане зовсім нестерпним.

Челсі та Ньюкасл були готові підписати 30-річного бразильця вже минулого літа, повідомляє Marca з посиланням на El Pais.

Мбаппе погрожує ПСЖ бунтом, якщо Неймар залишиться в команді

ПСЖ нібито планував позбутися Неймара через напружені стосунки з Кіліаном Мбаппе. Початок сезону лише додав перцю між зірками, але Ней набрав розкішну форму і закрив роти критикам. Якщо найдорожчий гравець світу сам вирішить покинути Париж, то Челсі охоче запропонує йому контракт. Втім, лондонці не готові зберегти божевільну зарплату бразильця, яка у ПСЖ складає 35 млн євро на рік. Для Ньюкасла такий гонорар не стане проблемою, але там є питання щодо регулярної участі в ЛЧ.

Нагадаємо, Неймар встиг оформити 12+9 у 16 матчах нинішнього сезону. Контракт форварда з ПСЖ розрахований до літа 2025 року.

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