Чемпион Франции обнародовал последние новости о состоянии Килиана Мбаппе и Нуну Мендеша, которые пока не могут помочь команде Луиса Энрике из-за травм.

Килиан Мбаппе все еще чувствует боль в голеностопе. Сегодня, 28 сентября, нападающий занимался индивидуально в тренажерном зале, сообщает официальный сайт парижан.

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Следующий осмотр футболиста проведут в пятницу. Соответственно, есть риск, что Мбаппе не сыграет в следующем матче Лиги 1 против Клермона, который состоится 30 сентября.

Кто точно не сыграет – это Нуну Мендеш. Врачи ПСЖ решили, что португальцу нужна операция. В пятницу, 29 сентября, защитнику проведут хирургическое вмешательство в Финляндии. Ожидается, что он пропустит четыре месяца.

Напомним, Мбаппе травмировался в первом тайме матча с Марселем, который команда Луиса Энрике уверенно выиграла 4:0. Нуну Мендеш находится в лазарете с апреля. Соответственно, учитывая предстоящую операцию, общий срок отсутствия защитника сборной Португалии составит около года.

После 6-ти туров чемпионата Франции ПСЖ занимает третье место турнирной таблицы, отставая от Бреста на 2 очка.

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