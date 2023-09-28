Чемпіон Франції оприлюднив останні новини про стан Кіліана Мбаппе і Нуну Мендеша, які поки не можуть допомогти команді Луїса Енріке через травми.

Кіліан Мбаппе все ще відчуває біль у гомілкостопі. Сьогодні, 28 вересня, нападник займався індивідуально в тренажерному залі, інформує офіційний сайт парижан.

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Наступний огляд футболіста проведуть у п'ятницю. Відповідно, є ризик, що Мбаппе не зіграє в наступному матчі Ліги 1 проти Клермона, який відбудется 30 вересня.

Хто точно не зіграє – це Нуну Мендеш. Лікарі ПСЖ вирішили, що португальцю потрібна операція. У п'ятницю, 29 вересня, захиснику проведуть хірургічне втручання у Фінляндії. Очікується, що він пропустить 4 місяці.

Нагадаємо, Мбаппе травмувався у першому таймі матчу з Марселем, який команда Луїса Енріке впевнено виграла 4:0. Нуну Мендеш перебуває в лазареті ще з квітня. Відповідно, враховуючи майбутню операцію, загальний термін відсутності захисника збірної Португалії складе майже рік.

Після 6-ти турів чемпіонату Франції ПСЖ посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Бреста на 2 очки.

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