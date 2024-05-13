Довбик не проявил свои бомбардирские способности в матче против Алавеса, но показал другие таланты, в частности, отдал фантастическую голевую передачу на Янхеля Эрреру пяткой. Артем не только в этом эпизоде играл в подыгрыше партнерам, хотя статистические порталы оценили украинца достаточно низко.

Однако испанские СМИ были другого мнения относительно игры форварда сборной Украины, отметив его классную игру в роли ассистента. Довбик имел возможность забить и сам, но не смог переиграть голкипера соперников. Цыганков же сделал голевую передачу с углового и поучаствовал во второй результативной атаке. Виктора раскритиковали испанские СМИ.

Довбик уже имеет варианты возможных трансферов, но Жирона не хочет терять форварда и прописала клаусулу в размере 50 млн евро. Подробнее о вероятности перехода Артема в другой клуб и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".