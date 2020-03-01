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Прямой конкурент Ярмоленко эмоционально прокомментировал свой дебютный гол за Вест Хэм

11:29 14 Читати українською
Прямой конкурент Ярмоленко эмоционально прокомментировал свой дебютный гол за Вест Хэм
Джаррод Боуэн / Getty Images

Вингер Вест Хэма Джаррод Боуэн доволен победой над Саутгемптоном (3:1) в матче 28 тура АПЛ.

15’ Джаррод Боуен
40’ Себастьян Алле
54’ Майкл Антонио
 
Майкл Обафеми 31’
15’ Джаррод Боуен
31’ Майкл Обафеми
40’ Себастьян Алле
54’ Майкл Антонио

"Думаю, мне это приснилось прошлой ночью. Помощник тренера подсказал, что вратарь соперника любит заранее падать во время выходов один на один. Я видел, что угол был узким, поэтому решил поднять мяч и перекинуть его.

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Я думал, что мог оказаться в офсайде. Еще вчера вечером я шутил с отцом, что могу забить, но гол отменят через какое-то нарушение правил", – цитирует Боуэна ВВС.

Этот гол стал для 23-летнего форварда дебютным в составе Вест Хэма. В январе "молоты" заплатили Халл Сити 21,3 млн евро за англичанина, который выступает на правом фланге, то есть на позиции Андрея Ярмоленко.

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Теги
Англия Джаррод Боуен Джаррод Боуен Вест Хэм - Саутгемптон Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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