Прямой конкурент Ярмоленко эмоционально прокомментировал свой дебютный гол за Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Джаррод Боуэн доволен победой над Саутгемптоном (3:1) в матче 28 тура АПЛ.

"Думаю, мне это приснилось прошлой ночью. Помощник тренера подсказал, что вратарь соперника любит заранее падать во время выходов один на один. Я видел, что угол был узким, поэтому решил поднять мяч и перекинуть его.

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Я думал, что мог оказаться в офсайде. Еще вчера вечером я шутил с отцом, что могу забить, но гол отменят через какое-то нарушение правил", – цитирует Боуэна ВВС.

Этот гол стал для 23-летнего форварда дебютным в составе Вест Хэма. В январе "молоты" заплатили Халл Сити 21,3 млн евро за англичанина, который выступает на правом фланге, то есть на позиции Андрея Ярмоленко.

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