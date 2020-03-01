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Прямий конкурент Ярмоленка емоційно прокоментував свій дебютний гол за Вест Хем

11:29 137 Читать на русском
Прямий конкурент Ярмоленка емоційно прокоментував свій дебютний гол за Вест Хем
Джаррод Боуен / Getty Images

Вінгер Вест Хема Джаррод Боуен задоволений перемогою над Саутгемптоном (3:1) у матчі 28 туру АПЛ.

15’ Джаррод Боуен
40’ Себастьян Аллє
54’ Майкл Антоніо
 
Майкл Обафемі 31’
15’ Джаррод Боуен
31’ Майкл Обафемі
40’ Себастьян Аллє
54’ Майкл Антоніо

"Гадаю, мені це приснилося минулої ночі. Помічник тренера підказав, що воротар суперника любить заздалегідь падати під час виходів сам на сам. Я бачив, що кут був вузьким, тому вирішив підняти м'яч і перекинути його.

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Я думав, що міг опинитися в офсайді. Ще вчора ввечері я жартував з батьком, що можу забити, але гол скасують через якесь порушення правил", – цитує Боуена ВВС.

Цей гол став для 23-річного форварда дебютним у складі Вест Хема. У січні "молоти" заплатили Халл Сіті 21,3 млн євро за англійця, який виступає на правому фланзі, тобто на позиції Андрія Ярмоленка.

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Теги
Англія Джаррод Боуен Джаррод Боуен Вест Хем - Саутгемптон Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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