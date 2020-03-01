Прямий конкурент Ярмоленка емоційно прокоментував свій дебютний гол за Вест Хем

Вінгер Вест Хема Джаррод Боуен задоволений перемогою над Саутгемптоном (3:1) у матчі 28 туру АПЛ.

"Гадаю, мені це приснилося минулої ночі. Помічник тренера підказав, що воротар суперника любить заздалегідь падати під час виходів сам на сам. Я бачив, що кут був вузьким, тому вирішив підняти м'яч і перекинути його.

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Я думав, що міг опинитися в офсайді. Ще вчора ввечері я жартував з батьком, що можу забити, але гол скасують через якесь порушення правил", – цитує Боуена ВВС.

Цей гол став для 23-річного форварда дебютним у складі Вест Хема. У січні "молоти" заплатили Халл Сіті 21,3 млн євро за англійця, який виступає на правому фланзі, тобто на позиції Андрія Ярмоленка.

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