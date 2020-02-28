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Ярмоленко все ближе к возвращению на поле – тренер Вест Хэма поделился последними новостями

17:04 42 Читати українською
Ярмоленко все ближе к возвращению на поле – тренер Вест Хэма поделился последними новостями
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Наставник "молотков" Дэвид Мойес рассказал о подготовке команды к очередному матчу чемпионата Англии.

 

"Андрей Ярмоленко сыграл в тренировочном матче (против Тоттенхэма – прим.). Он приближается, но пока не готов вернуться на поле полноценно.

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Джек Уилшир вернулся к выполнению работы на поле, и он прогрессирует. Я надеюсь, что он сыграет в этом сезоне, и наберет свою оптимальную форму, однако я не могу этого гарантировать", – сказал Мойес на пресс-конференции перед матчем 28-го тру АПЛ против Саутгемптона.

Напомним, накануне Ярмоленко принял участие в "секретном" товарищеском поединке против Тоттенхэма, главной целью которого была проверка физической готовности нескольких игроков, в частности, украинца и колумбийца Карлоса Санчеса.

Напомним, Андрей последний раз выходил на поле в официальных матчах еще 14 декабря 2019 в поединке чемпионата Англии против Саутгемптона – с тех пор Андрей восстанавливался после повреждения мышцы бедра. Всего в текущем сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Теги
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