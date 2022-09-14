"Пришлось выслушивать оскорбительные заявления об Украине": Зубков – о поведении венгров и работе с россиянином
Вингер Шахтера и сборной Украины Александр Зубков рассказал о непростом периоде выступлений в венгерском Ференцвароше.
"Отношения с Черчесовым не вызывали проблем, однако было психологически тяжело. Правда, не он въехал в Украину с автоматом. Но паспорт есть паспорт, он делает свое дело. У него есть российское гражданство. Самому было трудно это объяснить. Нелегко описать мои чувства по всему этому.
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Я был уверен, что хочу уйти из клуба. Венгры – не поляки. Они даже не британцы и не американцы, желающие помочь. Чувствовал себя странно в Будапеште. Честно говоря, мне часто приходилось выслушивать оскорбительные заявления об Украине и продолжающемся конфликте. Я не понимал, откуда это взялось", – цитирует Зубкова Sport.tvp.
Напомним, Шахтер выкупил вингера у "Фради" за 2 миллиона евро. Александр уже провел за "горняков" 4 матча этого сезона, но пока отличиться результативными действиями не сумел.
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