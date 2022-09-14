"Відносини з Черчесовим не викликали проблем, проте було психологічно тяжко. Щоправда, не він в'їхав до України з автоматом. Але паспорт є паспорт, він робить свою справу. Він має російське громадянство. Самому було важко це пояснити. Нелегко описати мої почуття щодо всього цього.

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Я був упевнений, що хочу піти з клубу. Угорці – не поляки. Вони навіть не британці та не американці, які хочуть допомогти. Почувався дивно в Будапешті. Чесно кажучи, мені часто доводилося вислуховувати образливі заяви про Україну і конфлікт, що триває. Я не розумів, звідки це взялося", – цитує Зубкова Sport.tvp.

Нагадаємо, Шахтар викупив вінгера у "Фраді" за 2 мільйони євро. Олександр вже провів за "гірників" 4 матчі цього сезону, але поки відзначитись результативними діями не зумів.

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