"Для меня это очень трудный вопрос. Как только началась война в нашей стране, я попросил руководство дать мне паузу. Я не мог тренироваться, мое психологическое состояние было на нуле. Где-то неделю я не тренировался, возможно, немного больше. Дальше было очень тяжело ездить на базу и видеть эти лица...

"Ни во что так не верил, как сейчас в нашу армию", – футболист Шахтера, тесть которого погиб на войне с россиянами

Понятно, что это не они развязали эту войну, но все равно – паспорт есть паспорт и его никуда не денешь. И психологически это очень тяжело было. Об этом свидетельствуют мои результаты на поле. Если у тебя в голове непорядок, ты не сможешь играть. И я с нетерпением ждал летнего трансферного окна, чтобы начать вести переговоры с другими клубами", – рассказал Зубков в интервью Terrikon.

Напомним, в настоящее время Ференцварош возглавляет бывший наставник сборной России Станислав Черчесов. Зубков провел в составе венгров три года, один раз выиграл национальный Кубок и трижды становился чемпионом страны.

"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона