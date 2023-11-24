"Мы закончили этот год на первом месте в турнирной таблице, я рад этому. Относительно сегодняшнего матча, то первый тайм был невыразительный. Пришлось немножко поругаться с ребятами, донести до них, что так играть нельзя. Хорошо, что они меня послушали. Второй тайм был намного лучше, поэтому есть результат.

Многомиллионные долги Карпат – источник сообщил дальнейшую судьбу львовского клуба

На сколько процентов изменится команда во время зимней паузы? Конечно, определенные изменения будут. Пока мы не можем ничего сказать, ведь идут переговоры с футболистами. Удастся ли нам подписать новых игроков – будет понятно в течение месяца. Конечно, мы хотели бы усилиться, но это зависит от переговоров. Поэтому увидим.

Пока что мы никого никуда отправлять не будем. Сейчас не так легко найти футболистов. Сейчас игроки, которые есть в нашем распоряжении, будут готовиться ко второму кругу. Зависит еще от того, кого мы возьмем. Возможно, тогда кто-то уйдет в аренду.

Какой матч Карпат в этом году мне понравился больше всего? Домашний поединок против Агробизнеса – от начала и до конца. Остальные матчи нравились фрагментами. Был очень хороший первый тайм с Эпицентром, но провалили второй. Сегодня неудачно сыграли в первой половине встречи и совсем другая игра была во второй.

Мы никак не можем добиться от игроков, чтобы на протяжении всех 90 минут мы действовали стабильно: вышли, хорошо начали и завершили. Но за 5 месяцев команда не делается, нужно время. Сейчас будут зимние сборы, летом мы не имели такой возможности. Основное было собрать команду. Однако отмечу, что с каждым матчем мы играем лучше", – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, на зимнюю паузу Карпаты ушли безоговорочным лидером группы А Первой лиги, набрав 45 очков (отрыв от второго места составляет 14 пунктов), и являются главным фаворитом на выход в УПЛ.

Карпаты разбили Ниву за тайм, неудача Буковины и победа Металлиста: Первая лига