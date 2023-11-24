Первая лига, 18-й тур

Карпаты – Нива Т – 3:0

Голы: Картушев, 65, Невеш, 78, Чачуа, 89

Удаление: Танчак (Нива), 84

Буковина – Подолье – 0:2

Голы: Войтиховский, 16, Костенко, 78

Нива Бузовая – Эпицентр – 0:2

Голы: Гирный, 34, 77

Прикарпатье – Агробизнес – 2:0

Гол: Фома, 43, Француз, 78

Хуст – Металлист – 1:2

Голы: Василинец, 82 – Габриэл Гомеш, 3, Луцив, 57 (пен)

Карпаты чаще владели мячом, но долго ничего не создавали. Более того, Нива опасно огрызалась. Мудрый, в частности, не смог акцентированно пробить из района одиннадцатиметровой отметки. Львовяне могли забивать в конце первого тайма – Механив спас после удара Костенко в упор. Уже в компенсированное время гости чудом отбились. Невеш не реализовал выход на свидание с кипером, а через мгновение, выиграв второй этаж, бразилец попал в штангу. Бабгло оказался первым на добивании, но кипер гостей исполнил еще один суперсейв.

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После перерыва картина не изменилась. Карпаты создавали опасность после стандартов, один из которых завершился красивым голом Картушова. Последний заменил в перерыве Костенко. Егор идеально исполнил штрафной удар, назначенный за фол против Невеша. Львовянам удалось удвоить преимущество благодаря фейлу Механива, подарившему мяч Невешу. Бразилец технически перебросил вратаря Нивы.

Гостям еще и пришлось доигрывать в меньшинстве после удаления Танчака, не позволившего Демченко выбежать на свидание с кипером. Карпаты очень быстро воспользовались большинством, Чачуа установил окончательный счет матча – 3:0. Итак, первая в таблице команда Маркевича набрала 45 очков. Нива же опустилась на 8-е место и не сумела пробиться в чемпионскую группу.

Эпицентр благодаря гостевой победе над Нивой из Бузовой завершил первый круг на втором месте. Агробизнес и Прикарпатье тоже попали в чемпионскую группу, в то время как Буковина и Подолье не сумели запрыгнуть в "последний вагон". Металлист обыграл Хуст в битве аутсайдеров и поднялся на предпоследнее место.