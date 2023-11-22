Новость о возможных юридически-финансовых трудностях, с которыми столкнутся Карпаты, не является глобальной проблемой для них, сообщает "ТаТоТаке".

Карпаты получили болезненный удар от УЕФА – нынешний владелец должен выплатить колоссальные долги

По информации источника, в лагере львовского клуба давно знают о решении ФИФА (критерии правопреемства подтверждают связь между двумя версиями клуба). Нынешнее руководство "львов" готово погасить долги предыдущих руководителей – к этому в Карпатах готовы как морально, так и материально.

Напомним, ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что сумма задолженности составляет около 8 миллионов евро/долларов.

К слову, сейчас Карпаты в турнирной таблице группы А Первой лиги идут первыми, набрав 42 очка, и являются одним из главных претендентов на выход в УПЛ.

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