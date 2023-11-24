"Ми закінчили цей рік на першому місці в турнірній таблиці, я радий цьому. Щодо сьогоднішнього матчу (3:0 проти Ниви Тернопіль – прим. "Футбол 24") то перший тайм був невиразний. Довелося трошки посваритися з хлопцями, донести до них, що так грати не можна. Добре, що вони мене послухали. Другий тайм був набагато кращим, тому є результат.

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На скільки відсотків зміниться команда під час зимової паузи? Звичайно, що певні зміни будуть. Поки що ми не можемо нічого сказати, адже йдуть перемовини з футболістами. Чи вдасться нам підписати нових гравців – буде зрозуміло протягом місяця. Звісно, що ми хотіли би підсилитися, але це залежить від перемовин. Тому побачимо.

Поки що ми нікого нікуди відправляти не будемо. Зараз не так легко знайти футболістів. Наразі гравці, які є в нашому розпорядженні, готуватимуться до другого кола. Залежить ще від того, кого ми візьмемо. Можливо, тоді хтось піде в оренду.

Який матч Карпат у цьому році мені сподобався найбільше? Домашній поєдинок проти Агробізнеса – від початку і до кінця. Решта матчів подобалися фрагментами. Був дуже хороший перший тайм з Епіцентром, але провалили другий. Сьогодні невдало зіграли у першій половині зустрічі та зовсім інша гра була в другій.

Ми ніяк не можемо добитися від гравців, щоб протягом усіх 90 хвилин ми діяли стабільно: вийшли, добре почали та завершили. Але за 5 місяців команда не робиться, треба час. Зараз будуть зимові збори, влітку ми не мали такої можливості. Основне було зібрати команду. Однак відзначу, що з кожним матчем ми граємо краще", – цитує Маркевича офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, на зимову паузу Карпати пішли беззаперечним лідером групи А Першої ліги, набравши 45 очок (відрив від другого місця становить 14 пунктів), і є головним фаворитом на вихід в УПЛ.

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