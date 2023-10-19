Украинец во время пребывания в Бергамо никогда не был любимцем главного тренера. Наконец, Малиновскому пришлось уйти из Аталанты, потому что Гасперини больше не видел его в команде. Впрочем, похоже, в этом решении не было ничего личного.

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"Руслан ушел из-за технического выбора, но мы говорим о здоровом парне и замечательном игроке. Его левая нога доставила нам много удовольствия. Уверен, что она также доставит его Дженоа. Возможно, начиная со следующей игры", – цитирует Гасперини calciomercato со ссылкой на Il Secolo XIX.

К слову, уже в воскресенье Малиновский встретится со своим бывшим тренером. Аталанта во главе с Гасперином ждет в гости на Дженоа. Начало матча в 19.00.

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