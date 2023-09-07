Экс-игроки бергамасков Йоаким Меле и Мери Демираль пожаловались на диктаторские методы Гаспа, однако украинец внезапно принялся защищать бывшего наставника.

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"Как было в команде Гасперини? Трудно, но мы трижды выходили в Лигу Европы и трижды в Лигу чемпионов.

Конечно, это сложно, но это необходимо, если вы хотите добиться цели и выступать на уровне топ-команд. Если у вас нет состава стоимостью более 300 миллионов, вы должны быть готовы физически и быть сильнее других", – цитирует Малиновского Tuttosport.

Напомним, украинец отыграл за Аталанту 3,5 года и перешел в Марсель не в последнюю очередь из-за недоверия Гасперини. Короткий вояж во Францию оказался неудачным, поэтому хавбек летом вернулся в Италию, подписав контракт с Дженоа.

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