Українець під час перебування в Бергамо ніколи не був улюбленцем головного тренера. Зрештою, Маліновському довелося піти з Аталанти, бо Гасперіні більше не бачив його в команді. Втім, схоже, в цьому рішенні не було нічого особистого.

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"Руслан пішов через технічний вибір, але ми говоримо про здорового хлопця та чудового гравця. Його ліва нога принесла нам багато задоволення. Впевнений, що вона також принесе це Дженоа. Можливо, починаючи з наступної гри", – цитує Гасперіні calciomercato з посиланням на Il Secolo XIX.

До слова, вже у неділю Маліновський зустрінеться зі своїм колишнім тренером. Аталанта на чолі з Гасперіні чекає в гості на Дженоа. Початок матчу о 19:00.

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