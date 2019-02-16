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Прийма стал игроком солигорского Шахтера

16 февраля 23:08 15 Читати українською
Прийма стал игроком солигорского Шахтера
Василий Прийма / Фото: соцсети

Украинский защитник Василий Прийма продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Укранский защитник Василий Прийма подписал контракт с Шахтером из Солигорска, сообщает официальный сайт клуба.

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27-летний футболист заключил двухлетний контракт.

Отметим, что главным тренером Шахтера является Сергей Ташуев, который работал с Приймой в донецком Металлурге.

В текущем сезоне УПЛ защитник принял участие лишь в 5 матчах.

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Трансферы Василий Прийма Василий Прийма Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск
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