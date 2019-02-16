Прийма став гравцем солігорського Шахтаря

Український захисник Василь Прийма продовжить кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Укранський захисник Василь Прийма підписав контракт з Шахтарем з солігорська, повідомляє офіційний сайт клубу.

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27-річний футболіст уклав дворічний контракт.

Зазначимо, що головним тренером Шахтаря є Сергій Ташуєв, який працював з Приймою в донецькому Металурзі.

У поточному сезоні УПЛ захисник взяв участь лише в 5 матчах.

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