"Нападающие всегда стоят больших денег, а Челси уже потратил невероятные деньги на игроков, которые, вероятно, не стоили того. Им придется потратить еще больше, чтобы получить нападающего самого высокого уровня. Еще несколько лет назад я думал, что Виктор Осимхен – такой человек, и я до сих пор так думаю. Считаю, что именно его попробует купить Челси.

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Челси уже получал хорошие деньги за Мэйсона Маунта, Матео Ковачича и других, и они могут сделать это снова. Это просто бизнес. Возможно, не для болельщиков, но для владельцев точно.

Многие команды были бы заинтересованы в Мудрике. Я не говорю, что Челси следует избавиться от него, но Челси придется кого-то продать, если они хотят получить такого хорошего нападающего, как Осимхен.

"Мне не нравился уход Мейсона Маунта, и я уверен, что клубу тоже, но эта продажа имела финансовый смысл. Я уверен, что аналогичные расчеты будут продолжаться", – цитирует Невина издание Daily Express.

Напомним, Мудрик перебрался в Лондон в январе 2023 года. В нынешнем сезоне украинец провел 12 матчей в составе Челси во всех турнирах, где отличился двумя голами и отдал две результативные передачи.

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