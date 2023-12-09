Главный тренер Челси Маурисио Почеттино считает, что "синим" под силу выиграть АПЛ, но не в этом сезоне.

"Конечно, мы должны быть на вершине чемпионата. Когда мы согласились тренировать Челси, то знали, что это будет тяжело. Мы собираемся бросить вызов четверке лучших команд чемпионата, но, может быть, не сейчас, а в будущем. Когда? Надеюсь, как можно скорее.

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Это процесс, в котором иногда трудно определить дату завершения, поэтому нужно работать и быть последовательными. Процесс построения чего-то великого всегда требует времени. Мы отлично знаем, чего хотим. Со временем мы будем на вершине, я в этом уверен", – цитирует Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, аргентинец возглавил Челси весной 2023 года, сменив на должности наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда. Сейчас Челси занимает 10-ю строчку английской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

В следующем матче Мудрик и Ко встретятся с Эвертоном Виталия Миколенко. Игра Эвертон – Челси состоится в воскресенье, 10 декабря. Старт встречи запланирован на 16:00.

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