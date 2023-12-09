"Нападники завжди коштують великих грошей, а Челсі вже витратив неймовірні кошти на гравців, які, можливо, не вартували того. Їм доведеться витратити ще більше, щоб отримати нападника найвищого рівня. Ще кілька років тому я думав, що Віктор Осімхен – така людина, і я й досі так думаю. Вважаю, що саме його спробує купити Челсі.

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Челсі вже отримував хороші гроші за Мейсона Маунта, Матео Ковачіча та інших, і вони можуть зробити це знову. Це просто бізнес. Можливо, не для вболівальників, але для власників точно.

Багато команд були б зацікавлені у Мудрику. Я не кажу, що Челсі слід позбутися його, але Челсі доведеться когось продати, якщо вони хочуть отримати такого гарного нападника, як Осімхен.

"Мені не подобався відхід Мейсона Маунта, і я впевнений, що клубу теж, але цей продаж мав фінансовий сенс. Я впевнений, що аналогічні розрахунки продовжуватимуться", – цитує Невіна видання Daily Express.

Нагадаємо, Мудрик перебрався до Лондона в січні 2023 року. В нинішньому сезоні українець провів 12 матчів у складі Челсі у всіх турнірах, де відзначився двома голами й віддав дві результативні передачі.

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