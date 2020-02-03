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При Вальверде в Барселоне были плохие времена, но сейчас все в прошлом, – Ракитич

10:30 34 Читати українською
При Вальверде в Барселоне были плохие времена, но сейчас все в прошлом, – Ракитич
Иван Ракитич / Marca

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич признался, что планировал покинуть команду, но смена тренера убедила его остаться.

"Я хотел уйти во время январского трансферного окна. Время при Вальверде не было лучшим. Это были плохие времена, но сейчас все в прошлом. Могу однозначно сказать, что в Барселоне при Вальверде были вещи, которые мне не нравились", – цитирует хорвата Marca.

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Напомним, хорват не имел стабильного места в составе Барселоны при Вальверде. После отставки баска Ракитич вернулся в основу "сине-гранатовых". Всего в текущем сезоне хавбек сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился двумя ассист.

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