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При Вальверде у Барселоні були погані часи, але зараз все в минулому, – Ракітіч

10:30 538 Читать на русском
При Вальверде у Барселоні були погані часи, але зараз все в минулому, – Ракітіч
Іван Ракітіч / Marca

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч зізнався, що планував покинути команду, але зміна тренера переконала його залишитися.

"Я хотів піти під час січневого трансферного вікна. Час при Вальверде не був найкращим. Це були погані часи, але зараз все в минулому. Можу однозначно сказати, що в Барселоні при Вальверде були речі, які мені не подобалися", – цитує хорвата Marca.

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Нагадаємо, хорват не мав стабільного місця у складі Барселони при Вальверде. Після відставки баска Ракітіч повернувся до основи "синьо-гранатових". Всього в поточному сезоні хавбек зіграв 22 матчі у всіх турнірах і відзначився двома асистами.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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