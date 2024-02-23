"Увольнение двух тренеров за сезон? Это мои ошибки. Я ни на кого не перекладываю. С Патриком угадал, с другими тренерами не угадал. Считаю, что Коваль хорошо провел сборы, поэтому пока у нас тренер Коваль. И нового я не ищу. Переход ван Леувена в Шахтер? Не хочу это обсуждать, это мое внутреннее. Но я негативно оценил это.

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Ты на него разозлился? Неважно. Он для меня не такая важная персона, чтобы я на него злился. Мне было неприятно и неожиданно. Я раньше узнал, что он договорился с Шахтером, до того, как узнал, что он от нас уходит.

Не было юридического механизма, чтобы его удержать? Мы сейчас пытаемся. У нас есть еще год, чтобы подать на него в суд. Сейчас юристы занимаются. Если будет достаточно аргументов, тогда мы подадим. Чтобы это был не обычный пшик, а какое-то серьезное решение. Если это будет решение, которое нам присудит 20 000 евро, мы не будем подавать", – рассказал Геллер в комментарии ПроФутбол Digital.

Напомним, в прошлом сезоне 53-летний ван Леувен привел Зарю к бронзовым медалям УПЛ. В июле 2023 года голландец возглавил Шахтер, но уже в октябре был уволен из-за неудачных результатов.

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