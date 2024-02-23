"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків
Експерти розбирають матч-відповідь стикового раунду Ліги Європи Марсель – Шахтар (3:1). "Футбол 24" зібрав найцікавіше.
Після домашньої нічиєї українській команді належало перемагати на заповненому Велодромі. І бадьорий дебют гри у виконанні "гірників" лише примножив наш обережний оптимізм. Але згодом відбувся парад результативних помилок підопічних Пушіча, які задовго до фінального свистка убили всю інтригу. Є в експертів претензії і до головного тренера Шахтаря...
Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу
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Автор Футбол 24 Сергій Тищенко, зокрема, переконаний, що Пушічу бракує досвіду. А ще журналіст пропонує свіжу кров національній збірній – на носі вирішальна битва з Боснією.
У схожому ключі мислить Олексій Сливченко зі Sport.ua.
Оглядач Трибуни Олександр Сажко накидує головному активу Шахтаря ще два десятки "лимонів". За що?!
Журналістка Футбол 24 і експертка Ліги 1 Ольга Любушкіна зітхає з полегшенням – хоча б хтось постояв за честь французького чемпіонату.
Коментатор Ігор Бойко (тг-канал "Противний голос") пригадав у контексті цього матчу свою екстремальну поїздку до Марселя.
Зізнайтеся: ви також відчули фантомний біль, як Пан Василь?
А ось і найболючіша звістка для всієї УПЛ. Виліт Шахтаря підсумував провальний сезон наших клубів у єврокубках. Це означає, що Україна офіційно втрачає п'ятого представника на міжнародній арені. Починаючи з кампанії 2025/26, "на Європу" виходитимуть лише чотири команди. Догралися!
Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію