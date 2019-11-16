Президент Ворсклы озвучил амбициозные планы клуба

После увольнения Виталия Косовского и назначения новым тренером команды Юрия Максимова президент ФК Ворскла Роман Черняк обнародовал задачи, которые стоят перед командой.

"Есть понимание у тренера, у игроков, у тренерского штаба, что Ворскла находится не на том месте в турнирной таблице УПЛ. Мы хотим увидеть характер команды, достойный результат. Кажется, все это поняли и пообещали, что будут играть на команду, на результат .

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Команда нормально работает, нормально финансируется, уверенно смотрим в следующий год. Уже практически утвержден новый бюджет. Надеюсь, он будет лучше, чем в этом году. Так что у команды есть перспектива, есть будущее.

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Сделаем с тренерским штабом и игроками все, чтобы команда вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы, в еврокубки и боролась за призовые места в УПЛ", – сказал Черняк в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, полтавчане не могут одержать победу уже в 9 матчах УПЛ подряд. Ворскла занимает последнюю строчку таблицы, имея в своем активе всего восемь очков.

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