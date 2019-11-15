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Ворскла назначила Максимова главным тренером

15:47 132 Читати українською
Ворскла назначила Максимова главным тренером
Юрий Максимов / Фото из открытых источников

Юрий Максимов вернулся к работе в чемпионате Украины.

Украинский специалист Юрий Максимов стал главным тренером Ворсклы, сообщает официальный сайт клуба.

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О сроке действия контракта полтавчан с новым наставником не сообщается. 50-летний специалист уже успел провести первую тренировку с подопечными.

Максимов работал в Украине в Кривбассе, донецком Металлурге и еще нескольких клубах. Последним местом работы специалиста была азербайджанская Кешла.

После 14-ти туров УПЛ Ворскла находится на последней строчке, имея в активе лишь 8 очков.

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