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Президент Ворскли озвучив амбітні плани клубу

11:16 528 Читать на русском
Президент Ворскли озвучив амбітні плани клубу
Ворскла під час тренування / ФК Ворскла

Після звільнення Віталія Косовського та призначення новим тренером команди Юрія Максимова президент ФК Ворскла Роман Черняк оприлюднив завдання, які стоять перед командою.

"Є розуміння у тренера, у гравців, у тренерського штабу, що Ворскла перебуває не на тому місці у турнірній таблиці УПЛ. Ми хочемо побачити характер команди, гідний результат. Здається, всі це зрозуміли і пообіцяли, що будуть грати на команду, на результат.

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Команда нормально працює, нормально фінансується, впевнено дивимось у наступний рік. Вже практично затверджений новий бюджет. Сподіваюсь, він буде кращий, аніж у цьому році. Так що у команди є перспектива, є майбутнє.

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Зробимо з тренерським штабом і гравцями все, щоб команда повернулася у верхню частину турнірної таблиці, в єврокубки і боролася за призові місця в УПЛ", – сказав Черняк у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, полтавці не можуть здобути перемогу вже у 9 матчах УПЛ поспіль. Ворскла посідає останню сходинку таблиці, маючи у своєму активі всього вісім очок.

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