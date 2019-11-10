Капитан Ворсклы Чеснаков назвал виновных в последних неудачах полтавчан

Лидер и капитан полтавской Ворсклы Владимир Чеснаков поделился эмоциями после поражения от Львова (0:2) в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Наверное, нет характера у нашей команды. Если бы это были один-два матча, а у нас уже закономерность. Нужно винить и себя, и всех остальных. Характера нет, потому что при равной игре мы постоянно проигрываем. Хотя, может, до удаления и равная игра была. Но не хватает характера у нас вырывать победы", – сказал Чеснаков в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, Ворскла не может выиграть уже в девятом матче подряд. После поражения от Львова команда Виталия Косовского опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. Последний раз полтавчане смаковали победу еще 24 августа, обыграв в 5-м туре на выезде Колос со счетом 3:0.

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