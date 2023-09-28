"Предоставляли ли MEGOGO статистику за период сотрудничества? Статистику давали, на самом деле она тоже не очень. Например, те матчи которые были в открытой ютуб трансляции, например того же УПЛ-ТБ Руха – там гораздо большие цифры просмотров, FootballHub – тоже гораздо большие цифры просмотров. Причем в разы больше, чем то, что в прямом бесплатном доступе предоставляли MEGOGO.

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В принципе, мы аудиторию не заработали – это тоже, кстати, момент. Мы не заработали аудиторию по сотрудничеству с MEGOGO. Потому что в ютубе она больше – там есть зарубежные просмотры, там больше доступность. Потому что за MEGOGO все равно потребителю надо платить, чтобы просто подключиться. Поэтому я считаю, что YouTube в этом плане имеет больше выход на аудиторию, чем сегодня OTT-платформы и MEGOGO.

Мне кажется, что самый большой матч там 130 тысяч. Самый большой. Самый маленький – что-то 20-30 тысяч просмотров. Если посмотрим на то, что транслируется в открытом доступе в УПЛ, то менее 150 нет вообще в ютубе. Цифры несравненно больше в ютубе, аудитория несравненно больше в ютубе. Бесплатная аудитория. Бесспорно, в платном контенте там другая история", – поделился Надеин в интервью Tribuna.

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