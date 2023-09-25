"Нет восторга от сотрудничества с MEGOGO. Сейчас идея такая – перед следующим сезоном хотят отдать все права одному каналу. Я так понимаю, общедоступному.

OneFootball заключил соглашение с УПЛ ТВ относительно трансляции матчей чемпионата Украины

Концепция такая: если война закончится – делаем бесплатную демоверсию. Потом, если идет нормально, переводим на платную. Если война не заканчивается – до конца войны бесплатное телевидение. Из тех 9 владельцев клубов УПЛ большинство проголосовало за", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, спонтанную встречу владельцев клубов УПЛ инициировали Иван Надеин и Геннадий Буткевич – президенты Вереса и Полесья. Кроме вопроса телепула обсуждалась также будущая реформа судейства и методы воздействия на арбитров – от поднятия гонораров до рейтинга и прохождения детектора лжи.

Детектор лжи, публичная жеребьевка и открытый рейтинг арбитров – состоялось заседание владельцев клубов УПЛ