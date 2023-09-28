"Чи надавали MEGOGO статистику за період співпраці? Статистику давали, насправді вона теж не дуже. Наприклад, ті матчі які були в відкритій ютуб трансляції, наприклад того ж УПЛ-ТБ Руха – там набагато більші цифри переглядів, FootballHub – теж набагато більші цифри переглядів. Причому в рази більше, ніж те, що в прямому безплатному доступі надавали MEGOGO.

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В принципі, ми аудиторію не заробили – це теж, до речі, момент. Ми не заробили аудиторію зі співпраці з MEGOGO. Бо в ютубі вона більше – там є закордонні перегляди, там більше доступність. Бо за MEGOGO все одно споживачу треба платити, щоб просто підключитись. Тому я вважаю, що YouTube у цьому плані має більше вихід на аудиторію, ніж сьогодні OTT-платформи і MEGOGO.

Мені здається, що найбільший матч там 130 тисяч. Найбільший. Найменший – щось 20-30 тисяч переглядів. Якщо подивимося на те, що транслюється у відкритому доступі в УПЛ, то менш як 150 нема взагалі в ютубі. Цифри незрівнянно більші в ютубі, аудиторія незрівнянно більша в ютубі. Безплатна аудиторія. Безперечно, у платному контенті там інша історія", – поділився Надєїн в інтерв'ю Tribuna.

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