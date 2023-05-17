Вернуться в сборную Габона Обамеянга переубедил президент страны Али Бонго Ондимба. О своём решении Пьер-Эмерик сообщил в своём Instagram.

Обамеянг получит золотые медали Примеры, хотя играет за Челси – хватило восьми минут

"Несколько дней назад я имел огромную честь быть принятым президентом Республики моей страны Али Бонго Ондимба и в то же время иметь возможность выслушать мудрые слова, которые он сказал мне, словно отец сыну. После этого я решил вернуться в распоряжение моей сборной и тренера Патриса Невё. Один раз "пантера" – всегда "пантера", – написал Обамеянг.

Пьер-Эмерик Обамеянг провёл за сборную Габона 72 матча и забил 30 мячей. Он – лучший бомбардир в истории национальной команды.

Барселона выиграла Ла Лигу, уничтожив Эспаньол – фанаты выгнали команду Хави с поля после завоевания 27-го чемпионства