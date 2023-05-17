Повернутися до збірної Габону Обамеянга переконав президент країни Алі Бонго Ондімба. Про своє рішення П'єр-Емерік повідомив у своєму Instagram.

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"Кілька днів тому я мав величезну честь бути прийнятим президентом Республіки моєї країни Алі Бонго Ондімба і водночас мати можливість вислухати мудрі слова, які він сказав мені, наче батько синові. Після цього я вирішив повернутися у стан моєї збірної і тренера Патріса Неве. Один раз "пантера" – завжди "пантера", – написав Обамеянг.

П'єр-Емерік Обамеянг провів за збірну Габону 72 матчі і забив 30 м'ячів. Він – найкращий бомбардир в історії національної команди.

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