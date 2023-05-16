Нападающий Челси Пьер-Эмерик Обамеянг может записать себе в актив еще один титул.

Габонец перебрался в Барселону зимой 2022 года, а в начале сентября каталонцы продали его в Челси за 12 миллионов. До этого 33-летний нападающий попал в заявку на три матча Ла Лиги сезона 2022/23 и провел на поле 8 минут.

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14 мая команда Хави Эрнандеса благодаря победе над Эспаньолом (4:2) досрочно оформила чемпионство (27-е в истории) и включила Обамеянга в триумфальный состав, поэтому он получит золотые медали Ла Лиги.

В то же время Пьер-Эмерик не впечатляет результативностью в футболке Челси: 21 поединок, три гола и один ассист. Его контракт истекает летом следующего года.

Заметим, что кроме габонца завоевать золотые медали теоретические шансы имеют Михаил Мудрик и Энцо Фернандес, которые зимой перебрались в Лондон из Шахтера и Бенфики соответственно. Украинский и португальский коллективы являются лидерами своих чемпионатов.

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