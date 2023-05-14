Эспаньол в рамках 34-го тура испанской Примеры стал чемпионской декорацией для Барселоны, потерпев сокрушительное поражение (2:4). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Каталонское дерби между Эспаньолом и Барселоной в 34-м туре было особенным для Барселоны. В случае победы подопечные Хави официально стали бы чемпионами Испании – впервые за четыре года! Сделать это на стадионе заклятого врага особенно приятно, а кроме того "блаугранас" могли осложнить "попугаям" борьбу за выживание.

Правда, битва на Камп Ноу в первом круге завершилась вничью, поэтому Барселона должна была выложиться по полной. Гости с настроем не подвели – и для Эспаньола это вылилось в катастрофу. Уже в первом тайме на табло горели 0:3.

Счет открыл Левандовски, который замкнул подачу от Бальде, а на 20-й минуте Алехандро еще и сам забил – теперь уже после навеса от Педри. Кстати, это был дебютный гол фулбека за "блаугранас".

Вторую голевую атаку запустил Рафинья, который на 24-й минуте должен был и сам отличиться. Он мог вколотить мяч в пустые ворота после выстрела Левандовски, который парировал Пачеко, однако немного не успел. Не беда! Зато он ассистировал Роберто при третьем голе – бразилец открылся на линии офсайда под передачу от Де Йонга, влетел на правый край штрафной и прострелил вдоль линии вратарской.

Для поляка данный гол стал 20-м в текущем розыгрыше Ла Лиги. Такой показатель Левандовски "пробил" за 30 матчей – быстрее заколотить "двадцатку" в XXI веке смогли только Радамель Фалькао (26) и Криштиану Роналду (24).

Интересно, что до Левандовски последним игроком "блаугранас", которому удалось оформить дубль в дерби против Эспаньола в Примере, был Патрик Клюйверт – это случилось 20 лет назад. Зато Роберт стал пятым футболистом, которому удалось забить 30 голов во всех турнирах в дебютном сезоне за Барсу.

Бальде, в свою очередь, стал самым молодым футболистом в истории Барсы, которому удалось забить и отдать ассист в дерби против Эспаньола в Ла Лиге в XXI веке. Важное свершение совершал и Педри – он отдал первую голевую передачу в текущем чемпионате.

"Попугаи" могли размочить счет до перерыва в результате прострела с правого фланга на 11 метров, после которого пробивал Оскар Хиль. Тер Штеген спас гостей. В итоге, Барселона отправилась отдыхать при счете 0:3 – это повтор рекордного разгрома в первом тайме каталонского дерби. Последний раз такие же цифры до перерыва удалось набить в 2018 году.

Второй тайм быстро превратился в формальность. Добить вечного врага смог Кунде – он прибежал на линию вратарской и замкнул аккуратный навес от Де Йонга. 0:4 Кстати, это дебютный гол Жюля в футболке Барселоны.

После этого игра расклеилась, однако даже при таких условиях подопечные Хави могли устроить "маниту". Дембеле, который вышел на замену, имел классный момент – он прорвался по правому флангу и из пределов штрафной бахнул в дальний нижний угол. Немного неточно! Вот, собственно, и вся острота от Барсы во втором тайме.

Эспаньол же нашел в себе силы отыграть один мяч. Это произошло на 76-й минуте вследствие выхода Хави Пуадо один на один. Хавбек завершил его, эффектно перебросив тер Штегена – 1:4!

Данный гол отнюдь не улучшил настроение на Корнелья Эль-Прат. Болельщики были потрясены и даже начали уходить со стадиона, а Нико Меламед покидал поле в слезах.

Гости сжалились над соперником, позволив забить еще. Калеро в компенсированное время с дистанции пробил в штангу, а Хоселу сыграл на добивании – 2:4. Это был окончательный счет.

Барселона за четыре тура до конца сезона имеет отрыв в 14 очков от второй позиции, что означает досрочное – и уже 27-е – чемпионство! Вот только насладиться триумфом не получилось. Разгневанные фанаты выбежали на поле и загнали испуганных футболистов в подтрибунное помещение.

Испанской полиции пришлось выводить на газон спецназовцев. Вот только Эспаньолу это не поможет. "Попугаи" остаются на предпоследней позиции в турнирной таблице, отставая от спасительной семнадцатой строчки на четыре зачетных балла.