Босс португальского гранда Фредерико Варандас уверенно заявил о том, что Криштиану Роналду все же оформит второе пришествие в коллектив.

"Я верю, что он сюда когда-нибудь вернется. Криштиану был одним из первых, кто поздравил нас с победой в чемпионате.

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Сейчас у него остался год контракта с Ювентусом. Я знаю, что он все еще хочет выиграть Лигу чемпионов. Его возвращение зависит исключительно от него", – цитирует Варандаса RMC Sport.

Напомним, ранее в прессе уже появлялись слухи о потенциальном приходе Роналду в Спортинг. Криштиану является воспитанником португальского клуба, за который провел 31 поединок на взрослом уровне.

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