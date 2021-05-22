Президент Спортинга продолжает верить в возвращение Роналду
Босс португальского гранда Фредерико Варандас уверенно заявил о том, что Криштиану Роналду все же оформит второе пришествие в коллектив.
"Я верю, что он сюда когда-нибудь вернется. Криштиану был одним из первых, кто поздравил нас с победой в чемпионате.
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Сейчас у него остался год контракта с Ювентусом. Я знаю, что он все еще хочет выиграть Лигу чемпионов. Его возвращение зависит исключительно от него", – цитирует Варандаса RMC Sport.
Напомним, ранее в прессе уже появлялись слухи о потенциальном приходе Роналду в Спортинг. Криштиану является воспитанником португальского клуба, за который провел 31 поединок на взрослом уровне.