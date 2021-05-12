Спортинг дома переиграл Боавишту (1:0) в 32-м туре. Эта победа позволила "львам" стать чемпионами текущего розыгрыша.

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За два тура до конца "зелено-белые" стали недосягаемыми для ближайшего преследователя – Порту. Разрыв между командами составляет 8 зачетных баллов. Лиссабонцы, к слову, стали чемпионами 19 раз в своей истории. Последний раз команда завоевывала этот титул еще в 2002 году.

К слову, в прошлом году золотые медали чемпионата Португалии забрал Порту.

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