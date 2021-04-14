Чутки про повернення Кріштіану Роналду у мадридський Реал все активніше поширюються у світових ЗМІ. Наставник "бланкос" Зінедін Зідан не приховує прив’язаності клубу до португальця. Проте існують причини, через які Мадриду не варто наважуватись на цей трансфер.

Влітку 2018 року Ювентус підписував Кріштіану Роналду з метою нарешті виграти Лігу чемпіонів. Керівництво та вболівальники будували великі очікування після приходу португальця. Сам КріРо заявив про бажання отримати новий виклик і привести клуб на європейську вершину. На виході – вильоти від Аякса, Ліона та Порту.

Фіаско від останніх спричинило ряд чуток про бажання португальця покинути “зебр” по завершенні сезону, а повернути його хоче не хтось інший, а сам мадридський Реал. Одночасно з цим спортивний директор Юве Фабіо Паратічі заявив, що клуб наразі не розглядає можливості продовження контракту з футболістом.

Здавалось, ми можемо стати свідками великого повернення Роналду у клуб, з яким він 4 рази виграв Лігу чемпіонів і ще 4 рази ставав володарем “Золотого м’яча”. Проте навіть сам Реал не до кінця впевнений, чи варто робити такий крок. І на це є причини.

Чому “вершковим” дійсно не варто повертати свою легенду?

Фінансове навантаження на клуб і короткотривала перспектива

Мадрид вже витратив понад 100 мільйонів євро на реконструкцію Сантьяго Бернабеу. Через це клуб не підписував нових гравців влітку та взимку. Пандемія коронавірусу не пройшла повз бюджет “вершкових”, а тому довелось економити. А цей сезон показує, що кров з носа необхідне оновлення складу.

Роналду своїм поверненням може завадити планам “королівського клубу” зробити якісні трансфери. Якщо прихід португальця може обійтись ще не дуже дорого, то от його зарплата у 30 млн євро стане справжнім тягарем. Реал ризикує не дозволити собі усіх необхідних придбань на довготривалу перспективу, навіть якщо попрощається із кількома нинішніми гравцями.

Немає сумнівів, що Кріштіану може підсилити атаку Реала, але як довго триватиме друга історія португальця в Мадриді?

Йому вже 36 років, а попри суперталант, вік із часом візьме своє. Ще 9 років КріРо у Мадриді не пробуде, максимум 2, можливо, 3 сезони. Чи варто витрачати такі шалені гроші, знаючи, що це ненадовго?

Чи не краще придбати молодого, проте зрілого не за роками Ерлінга Холанда? Норвежець навіть за результативністю може стати не гіршим від Роналду. І найважливіше: це мегаталант, який може робити різницю на Бернабеу ще багато років. Так, за інформацією ЗМІ, Міно Райола вимагає для норвежця височенну зарплату, але чи не варто інвестувати в майбутнє, якщо Мадрид врешті-решт готовий витрачатись попри труднощі?

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Реалу вартувало би задуматись над трансферами молодих зірок на довгу дистанцію. Рамос, Модріч, Кроос, Бензема не молодшають, а гідної альтернативи всередині клубу їм наразі немає. Іско вже не демонструє того рівня, що був під час першого приходу Зідана. Асенсіо досі залишається вічно перспективним, та все ніяк не розкриється остаточно. Без Рамоса гра у захисті команди неодноразово була катастрофічною.

Хіба Роналду самотужки зможе зробити погоду, коли проблеми існують на всіх ланках?

Наївна спроба повернути минуле

Боси Реала, роздумуючи над поверненням Кріштіану, напевно враховують приклад Ібрагімовіча у Мілані. Разом зі шведом “россонері” почали неабияк прогресувати і вперше за багато років близькі до повернення у Лігу чемпіонів.

У Мадриді вважають, що Роналду може повернути клубу колишню велич, ще пару кубків ЛЧ принести. Та чи буде це насправді?

Нинішній Реал дуже відрізняється від того, що тричі поспіль брав Лігу чемпіонів. Той Мадрид мав на кожну позицію по двох сильних гравцях, і Зідан спокійно міг проводити ротацію, не знижуючи якості гри. Зараз же ситуація зовсім інша. Клуб готується до зміни поколінь, і не факт, що Роналду стане героєм-рятівником.

Варто визнати, що Ювентус після приходу КР7 не став сильнішим. Команда навіть у півфінал ЛЧ жодного разу не вийшла, а зараз може втратити ще й внутрішнє чемпіонство. Так, можна шукати причину у пандемії, через яку туринці не змогли собі дозволити великих грошових витрат. Та хіба у Реалі немає своїх проблем?

Гонитва за ностальгією може завадити Мадриду створити потужну команду на перспективу. Роналду стане лише тимчасовим знеболювальним, але не більше. “Королівському клубу” варто підписати того ж Холанда, а решту грошей витратити на молодих гравців для інших позицій. Роналду – легенда “бланкос”, але це вже минуле. Час дивитися вперед.

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