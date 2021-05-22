Будущее Криштиану Роналду в Италии все еще остается неизвестным. Сейчас 36-летний форвард не против вернуться в бывший клуб.

Звездный португалец всерьез продолжает размышлять над уходом из Ювентуса в случае непопадания коллектива в Лигу чемпионов. Ближе всех к подписанию игрока оказался Манчестер Юнайтед, утверждает AS.

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"Красные дьяволы" уже начали "операцию" по возвращению Роналду. Клуб якобы контактировал с ним по поводу повторного приезда на Олд Траффорд, а Уле Гуннар Сульшер лично разговаривал с Криштиану. Последний не против снова поиграть в Англии.

Все же окончательное решение о будущем форварда в Юве пока нет. Завтра, 23 мая, "Старая синьора" сыграет против Болоньи в последнем туре Серии А. Сейчас коллектив расположился пятым, а для выхода в Лигу чемпионов команде стоит побеждать и надеяться на осечки конкурентов.

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К слову, Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2007/08 и завоевал свой первый "Золотой мяч".

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