– Юрий Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, обстрел рашистами базы клуба в Приднепровске?

– Дело в том, что мы воюем с рукожопыми дебилами и они, целясь по объектам инфраструктуры, могут попасть куда угодно.

База СК Днепр-1 подверглась разрушениям после атаки "шахедов" – фото последствий

Прилет по базе – это пример. Эти уроды не отвечают за свои действия и делают все через жопу.

– Для клуба последствия будут, как финансовые, так и моральные?

– Конечно, больше моральные, потому что все это имущество государства и арендовано нашим клубом. По большому счету, по справедливости – государство должно обеспечить защиту своего имущества. А мы со своей стороны сделаем определенные шаги по защите детей, женской команды, личного состава. И это будет обсуждено в ближайшее время, чтобы защитить футболистов и персонал, – цитирует Березу Telegram-канал "Днепрянин".

Напомним, в ночь на 2 апреля спортивно-тренировочная база Днепра, на которой сейчас тренируется СК Днепр-1, пострадала после атаки "шахедов". К счастью обошлось без жертв. Существенно поврежден крытый манеж, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения.

В СК Днепр-1 прокомментировали атаку "шахедов" на тренировочную базу: "Это будет иметь влияние на деятельность клуба"