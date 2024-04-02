– Юрій Миколайович, прокоментуйте, будь ласка, обстріл рашистами бази клубу у Придніпровську?

– Річ у тому, що ми воюємо з рукожопими дебілами і вони, цілячись по об'єктах інфраструктури, можуть влучити куди завгодно.

База СК Дніпро-1 зазнала руйнувань після атаки "шахедів" – фото наслідків

Приліт по базі – це приклад. Ці виродки не відповідають за свої дії та роблять все через сраку.

– Для клубу наслідки будуть, як фінансові, так і моральні?

– Звичайно, більше моральні, бо все це майно держави й орендовано нашим клубом. За великим рахунком, по справедливості – держава повинна забезпечити захист свого майна. А ми зі своєї сторони зробимо певні кроки по захисту дітей, жіночої команди, особового складу. І це буде обговорено найближчим часом, щоб захистити футболістів та персонал, – цитує Березу Telegram-канал "Дніпрянин".

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня спортивно-тренувальна база Дніпра, на якій нині тренується СК Дніпро-1, постраждала після атаки "шахедів". На щастя обійшлося без жертв. Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.

В СК Дніпро-1 прокоментували атаку "шахедів" на тренувальну базу: "Це матиме вплив на діяльність клубу"