Президент Шахтера Ахметов разбогател на 830 миллионов долларов в месяц

Президент Шахтера Ринат Ахметов значительно увеличил свое состояние за первый месяц 2019-го года.

Состояние украинского олигарха за первый месяц нового года увеличилось на 830 миллионов долларов, общее состояние Ахметова оценивается в 6,04 миллиарда долларов по данным Bloomberg Billionaires Index.

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Президент Шахтера является единственным украинцем, который входит в рейтинг самых богатых людей планеты, олигарх занимает в нем 263 место.

Напомним, Ахметов стал президентом Шахтера в октябре 1996 года.

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