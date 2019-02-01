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Президент Шахтера Ахметов разбогател на 830 миллионов долларов в месяц

1 февраля 17:04 877 Читати українською
Президент Шахтера Ахметов разбогател на 830 миллионов долларов в месяц
Ринат Ахметов / Фото из соцсетей

Президент Шахтера Ринат Ахметов значительно увеличил свое состояние за первый месяц 2019-го года.

Состояние украинского олигарха за первый месяц нового года увеличилось на 830 миллионов долларов, общее состояние Ахметова оценивается в 6,04 миллиарда долларов по данным Bloomberg Billionaires Index.

Шахтер обнародовал заявку на участие в 1/16 финала Лиги Европы – Соломон и Бондаренко в списке

Президент Шахтера является единственным украинцем, который входит в рейтинг самых богатых людей планеты, олигарх занимает в нем 263 место.

Напомним, Ахметов стал президентом Шахтера в октябре 1996 года.

Президент Реала и еще 6 футбольных богачей Испании: даже объединив состояния, они не сравнятся с Ахметовым

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Шахтер Шахтер Ринат Ахметов
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