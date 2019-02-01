Президент Шахтаря Ахметов розбагатів на 830 мільйонів доларів за місяць

Президент Шахтаря Рінат Ахметов значно збільшив свої статки за перший місяць 2019-го року.

Статки українського олігарха за перший місяць нового року збільшились на 830 мільйонів доларів, загальні статки Ахметова оцінюються у 6,04 мільярда доларів за даними Bloomberg Billionaires Index.

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Президент Шахтаря є єдиним українцем, який входить у рейтинг найбагатших людей планети, олігарх посідає у ньому 263 сходинку.

Нагадаємо, Ахметов став президентом Шахтаря у жовтні 1996 року.

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